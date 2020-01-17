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即市新聞

17/01/2020 11:58

《魚缸博客》煤氣（００００３）十送一又開始炒？

　　《魚缸博客》嗱嗱嗱，「炒股講時節」，博客講到悶，而呢期應該買乜好？無措，就係買煤
氣（００００３）啦！
　　以前博客成日都話「Ｉｎ四叔，Ｗｅ　ｔｒｕｓｔ」，煤氣年年玩十送一，年年派，年年股
價係咁升。雖然去年中期份業績差小小咁，但無礙博客對佢嘅信心，皆因派息政策同送紅股係煤
氣咁多ｆａｎｓ嘅原因。
　　不過又咁講，今年下半年香江政治事件頻繁，好多食店又話倒閉、又話關閉分店咁，對煤氣
有唔多唔少影響，加上四叔退休後，兩位李公子首次擔大旗主持業績，唔知兩位公子搞唔搞得掂
啲股東呢？
　　大行大和月初出份報告，話煤氣去年１０月份煤氣銷量跌半成，預計１１月會有５至６巴仙
跌幅，１２月就放緩至２巴仙，將煤氣由「持有」升至「跑贏大市」，目標價由１７﹒９銀降至
１７﹒２銀。大和個口吻雖然係咁引用數據話佢銷售下跌，但反而提升佢評級，證明差極都有個
譜。
　　博客又咁睇，你睇上半年香江打到風風火火咁，煤氣股價都係都係咁穩陣，加上今年花旗國
息口又唔知咩情況，公用股點都係有些少吸引。今日想推介煤氣畀大家嘅時候，股價又抽升咗近
２巴仙，相信唔少大戶都開始入手買定等派紅股。
　　　睇返過往歷史，煤氣都係「財息兼收」嘅股份，總之就有買貴無買錯，現價追入都重有水
位，放係到等幾十年都有著數，但要睇目標價，可以先睇大約１８銀。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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