《傳聞》同程藝龍擴大市場；慧聰加強與騰訊雲合作

《傳聞》經營在線旅遊業務的同程藝龍（００７８０），據悉將增加酒店、飛機、汽車與鐵

路等產品以及研究進行併購的可能性，以進一步擴大市場份額，短期股價受制於１４元阻力，上

周五（１７日）跌收１３﹒３４元。

另外，慧聰集團（０２２８０）上周五爆升１３％收２﹒８３元，為一個月半以來高位，走

勢呈現突破。據聞慧聰有新動作，加強與騰訊雲合作，開發提升中小企業營運效率的互聯網工具

，宜待股價回落至２﹒６元至２﹒７元低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

