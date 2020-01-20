  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/01/2020 09:06

《傳聞》同程藝龍擴大市場；慧聰加強與騰訊雲合作

　　《傳聞》經營在線旅遊業務的同程藝龍（００７８０），據悉將增加酒店、飛機、汽車與鐵
路等產品以及研究進行併購的可能性，以進一步擴大市場份額，短期股價受制於１４元阻力，上
周五（１７日）跌收１３﹒３４元。
　　另外，慧聰集團（０２２８０）上周五爆升１３％收２﹒８３元，為一個月半以來高位，走
勢呈現突破。據聞慧聰有新動作，加強與騰訊雲合作，開發提升中小企業營運效率的互聯網工具
，宜待股價回落至２﹒６元至２﹒７元低吸。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態20/01/2020
「中東三寶」航空公司 續飛越兩伊
生財有道17/01/2020
【金融科技獎】星展：多間虛擬銀行出現 本港金融科技蓄勢待發
生財有道17/01/2020
【金融科技獎】Quantifeed：智能投資可提升回報率
生財有道17/01/2020
【金融科技獎】彼易科技：傳統企業重視與初創合作 夥國泰拓市場
生財有道17/01/2020
【金融科技獎】鄧淑明：智慧城市發展不應與個人私隱有衝突
生財有道17/01/2020
【金融科技獎】第三屆金融科技大奬頒發61獎項 Quantifeed奪特別大獎
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金