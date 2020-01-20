《傳聞》旺旺（００１５１）部署拓大市場，據聞包括推出新產品，包括一些營養健康以及
對老年人的休閒小食產品，並進一步開拓內地以外的海外市場，壯大營銷收入規模。旺旺上周五
（１７日）跌收７﹒１元，７元支持力料不弱。
近期急升的微盟（０２０１３），上周五回落至４﹒６６元收市。據聞微盟擬擴大目前為企
業提供營銷雲、服務雲等業務，從零售餐飲與酒店旅遊行業，進一步擴展至教育與媒體等行業，
有利業務保持增長。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/01/2020 09:08
《傳聞》旺旺拓老年人休閒小食產品；微盟擴展業務至教育與媒體等
《傳聞》旺旺（００１５１）部署拓大市場，據聞包括推出新產品，包括一些營養健康以及
對老年人的休閒小食產品，並進一步開拓內地以外的海外市場，壯大營銷收入規模。旺旺上周五
（１７日）跌收７﹒１元，７元支持力料不弱。
近期急升的微盟（０２０１３），上周五回落至４﹒６６元收市。據聞微盟擬擴大目前為企
業提供營銷雲、服務雲等業務，從零售餐飲與酒店旅遊行業，進一步擴展至教育與媒體等行業，
有利業務保持增長。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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