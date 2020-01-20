《傳聞》匯控（００００５）或早知悉華為與伊朗關係

《傳聞》中美貿易戰暫時停火，惟華為涉違反美國出口管制與伊朗交易一案仍未落幕。

市場消息指，匯控（００００５）或早於２０１３年已知悉，華為透過香港公司星通

（Ｓｋｙｃｏｍ）與伊朗進行業務來往，意味匯控有機會違反美國對伊朗的貿易制裁，而且未有

及時通報。

加拿大法庭今日（２０日）會就是否引渡華為副董事長孟晚舟到美國，作出首階段聆訊。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

