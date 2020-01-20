《魚缸博客》全面５Ｇ時代逼近，追落後不妨吼神州鐵塔（７８８）

《魚缸博客》踏入２０２０年說明離５Ｇ時代又近一步，近日一班５Ｇ佬又畀炒起，加上唔

少外國國家都話或者會考慮用華為嘅５Ｇ設備，缸友似乎都好睇好５Ｇ佬前景。好似京信通信（

０２３４２）咁，一連兩日個股價好似坐火箭咁飆升成兩成幾，不過博客喺到就唔建議各位高追

了，不妨可以留意落後嘅魚毛神州鐵塔（００７８８）。

講起就怪了，近排隻隻５Ｇ佬唔大升都郁幾格，但係隻鐵塔嘅股價真係如同佢個名一樣，硬

正到好似推極都唔郁。或者係因為佢由２﹒２銀高位開始就不斷拾級而下，令缸友都對佢無晒信

心。不過，近日再次見到成交略有增加，或係全年業績公布後有機會追落後。

消息面方面，日前喺神州廣東省兩會上就話，喺２０２０年內將會新建近５萬個５Ｇ嘅基站

。至啟動５Ｇ商用開始，廣東省累計建成、開通３萬個基站，而全個神州都係開左１３萬個基站

。喺側面反映，要實現全面覆蓋５Ｇ網絡，喺全國範圍內仲要起多十幾萬個基站，甚至幾十萬個

基站，咁鐵塔嘅生意長時間嚟係可觀的，亦相信去年全年業績唔會差得去邊。

因為鐵塔正處於發展階段，上年上半年嘅ＥＢＩＴＤＡ率已上升至７３﹒２％。且佢主要營

收來源係租賃收入，站址資源共享率改善對佢盈利能力有好大的提升。加上，佢仲有國策嘅支持

，目前９７巴仙嘅市佔率可謂係壟斷市場。

從公仔圖睇，雖然走勢不及其他５Ｇ佬咁凌厲，但佢近日都有上升，仲分別破十天線、廿天

線及百天線，相信佢短期嘅走勢已有轉好嘅跡象。且最近佢仲向上試上２５０天線（約１﹒８４

２），若能突破並企穩２５０天，料短期上望２銀不難。若想吸納５Ｇ佬，不妨可以喺現價部署

一下鐵塔。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

