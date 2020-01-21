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即市新聞

21/01/2020 09:00

《傳聞共賞》螞蟻金服擬非公開售股洽潛在買家，航天萬源拓發電站

《傳聞共賞》　　螞蟻金服擬非公開售股洽潛在買家，估值１﹒５５萬億元
　　　　　　　　航天萬源拓發電站，哈電發展海水化淡

《昔日傳聞》　　匯控或早知悉華為與伊朗關係
　　　　　　　　同程藝龍擴大市場；慧聰加強與騰訊雲合作
　　　　　　　　旺旺拓老年人休閒小食產品；微盟擴展業務至教育與媒體等
　　　　　　　　螞蟻金服考慮中港兩地ＡＨ股上市
　　　　　　　　越秀地產物色併購機會；龍工加大研發推新系列裝載機
　　　　　　　　小米布局歐洲市場，金軟、恆安力拓海外市場
　　　　　　　　微創醫療（００８５３）將分拆ＭｉｃｒｏＰｏｒｔ上市
　　　　　　　　中成藥產品商滿貫集團本周路演
　　　　　　　　中小型銀行暫停首季按揭申請
　　　　　　　　佳兆業（０１６３８）斥逾５億，購西營盤舊樓
　　　　　　　　內地變相新一輪家電舊換新計劃；中鐵塔塔站直撲二百萬個
　　　　　　　　聯想集團智能物聯業務；華虹半導體無鍚新廠量產
　　　　　　　　光大國際（００２５７）力攻灣區綠色項目
　　　　　　　　攜程正與中金大摩等為來港上市作初步磋商
　　　　　　　　光控併購海外資產管理公司；有線加強中動合作拓５Ｇ商機　
　　　　　　　　大銀行新年出招，大額按揭增現金回贈吸客
　　　　　　　　白酒股江小白擬美上市，最多集資７８億
　　　　　　　　金隅獲醒目錢偷步買入；保利協鑫或資產重組回歸內地融資
　　　　　　　　玖龍紙業拓大中低端市場市場份額，提升美國漿紙廠產能
　　　　　　　　ＴＣＬ電子搶攻印俄市場；蒼南推出新型自動化儀表
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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