《魚缸博客》受惠神州消費升級加基本面強勁，中國飛鶴吼低買入！

《魚缸博客》神州消費股近年係基金至愛板塊之一，因為佢哋有神州呢個偌大市場，亦受惠

近年嘅消費升級，加上有國策支持，呢類公司係幾值搏。當中港股通潛在新貴中國飛鶴

（０６１８６）最值博啦！

近年神州實現消費升級，意味人民有錢咗，衛生健康意識亦相應提高，自然對高端產品需求

增加，高端奶粉一定係當中受惠產品之一。根據弗若斯特沙利文報告嘅數據，２０１８年高端奶

粉產品佔中國奶粉市場佔比約３７﹒９巴仙。高端奶粉市場份額到２０２３年更有機會增加到

５８﹒３巴仙。報告預期高端奶粉市場嘅規模到２０２３年會達到近２０００億銀人仔，複合年

增長率為１６﹒６巴仙，高於整體市場嘅增速。反映高端奶粉市場潛力巨大。

身為高端奶粉龍頭嘅飛鶴，佢係國內同國際嬰幼兒配方奶粉集團中排名第一，市場份額為

２４﹒７巴仙，呢個就係他條「護城河」。

國策支持都非常重要！國家發改委去年發布《國產嬰幼兒配方奶粉提升行動方案》，冀提高

國產奶粉的市佔率，又鼓勵生產奶粉時採用鮮奶。作為國產奶粉龍頭，佢大機會受惠國策扶持，

有利鞏固係國內奶粉市場競爭優勢。

根據２０１９年度中期業績，公司收入按年上升３４﹒４巴仙至５８﹒９億銀人仔；淨利潤

則同比增長６０﹒４巴仙至１７﹒５億銀人仔。毛利率按年上升１﹒０２個百分點至６７﹒５巴

仙。另外，股東回報率（ＲＯＥ）方面，２０１８年全年就高近４８巴仙。對比同為奶類製品龍

頭嘅蒙牛（０２３１９），其ＲＯＥ只有約近１３巴仙。反映飛鶴嘅基本面係高增長加高毛利！

根據彭博嘅綜合預測，飛鶴上年去年盈利大約３４億銀人仔，以它現價看市盈率只有大約

２１倍，低於香江上市同業嘅平均水平，建議現價可分注收集。如穿１０﹒２銀嘅短期支持位，

可待９銀再買入！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

