《傳聞共賞》 友邦（０１２９９）租港威大廈全層，呎租約６０元

平安好醫生收費會員數量穩步增加；皇朝傢俬攻華北市場

丘鈦（０１４７８）增加高像素攝像頭比重，助提高毛利率



《昔日傳聞》 螞蟻金服擬非公開售股洽潛在買家，估值１﹒５５萬億元

航天萬源拓發電站，哈電發展海水化淡

匯控或早知悉華為與伊朗關係

同程藝龍擴大市場；慧聰加強與騰訊雲合作

旺旺拓老年人休閒小食產品；微盟擴展業務至教育與媒體等

螞蟻金服考慮中港兩地ＡＨ股上市

越秀地產物色併購機會；龍工加大研發推新系列裝載機

小米布局歐洲市場，金軟、恆安力拓海外市場

微創醫療（００８５３）將分拆ＭｉｃｒｏＰｏｒｔ上市

中成藥產品商滿貫集團本周路演

中小型銀行暫停首季按揭申請

佳兆業（０１６３８）斥逾５億，購西營盤舊樓

內地變相新一輪家電舊換新計劃；中鐵塔塔站直撲二百萬個

聯想集團智能物聯業務；華虹半導體無鍚新廠量產

光大國際（００２５７）力攻灣區綠色項目

攜程正與中金大摩等為來港上市作初步磋商

光控併購海外資產管理公司；有線加強中動合作拓５Ｇ商機

大銀行新年出招，大額按揭增現金回贈吸客

白酒股江小白擬美上市，最多集資７８億

金隅獲醒目錢偷步買入；保利協鑫或資產重組回歸內地融資

玖龍紙業拓大中低端市場市場份額，提升美國漿紙廠產能



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

