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即市新聞

22/01/2020 09:01

《傳聞》平安好醫生收費會員數量穩步增加；皇朝傢俬攻華北市場

　　《傳聞》武漢肺炎疫情擴散，有利平安好醫生（０１８３３）線上醫療業務。據悉平安好醫
生的收費會員數量穩步增加，達到數百萬個，未來發展潛力巨大。平安好醫生昨日（２１日）股
價逆市升收６７元，宜回落至６５元至６６元低吸。
　　皇朝傢俬（０１１９８）昨日大手上板，成交增加８０００萬元，股價微升收１﹒２５元。
據悉皇朝傢俬部署擴大機械化生產，並拓展華北市場，增設銷售點，可在１﹒２元附近收集。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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