《傳聞》平安好醫生收費會員數量穩步增加；皇朝傢俬攻華北市場

《傳聞》武漢肺炎疫情擴散，有利平安好醫生（０１８３３）線上醫療業務。據悉平安好醫

生的收費會員數量穩步增加，達到數百萬個，未來發展潛力巨大。平安好醫生昨日（２１日）股

價逆市升收６７元，宜回落至６５元至６６元低吸。

皇朝傢俬（０１１９８）昨日大手上板，成交增加８０００萬元，股價微升收１﹒２５元。

據悉皇朝傢俬部署擴大機械化生產，並拓展華北市場，增設銷售點，可在１﹒２元附近收集。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

