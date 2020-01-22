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即市新聞

22/01/2020 11:56

《魚缸博客》歐舒丹一棍打落１８銀，唔買真係對唔住自己

　　《魚缸博客》今日（２３日）個「孖屐」都無咩睇頭，Ｃｈｏｋ上ｃｈｏｋ落咁，都入唔到
貨，所以唯有望下有咩好嘢大跌，打算執啲平貨咁。
　　剛好見到隻歐舒丹（００９７３），一棍大陰跌落１８銀，我就知道要掃平貨。
　　其實點解會大跌，主要係因為噚日公司出份首三季銷售業績，按年升兩成，但好似差過預期
，而同店銷售增長得０﹒８％，缸友都擔心究竟情況會唔會惡劣落去。
　　博客又咁睇，其實歐舒丹作為來佬貨，喺神州都有一定客仔，博客班中女朋友好多喜歡佢哋
啲潤膚膏啊、洗頭水之類，貪佢夠天然，價位又唔算太高，品質有保證咁講。
　　博客就唔係女性用品專家，但神州家下個個都上網買嘢，同店銷售增長差小小都無可厚非。
大行野村同大和都出份報告解釋下，大和就睇佢第四季銷售加速增長，睇「他屐」２３銀；野村
就降全年盈利預測１５巴仙，但睇「他屐」２２﹒１銀。好似大家都唔係睇得太差咁！
　　睇返買賣盤，今日麥格理同富瑞都淨買入４６０萬同３７７萬銀貨，我就跟大隊，買小小咁
，其實博佢反彈都有著數，佢喺１７﹒７銀呢個區間都幾硬下，現價追入，跌就溝淡佢咁，只要
唔跌過１７﹒５銀都有機會博佢升，因為佢份業績唔算話太差，今日咁跌都係自己嚇自己，試小
小都無妨啊！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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