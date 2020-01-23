《傳聞》中遠海運國際（００５１７）昨日（２２日）急升１４％，以２﹒５５元收市，表
現突出。傳聞中遠海運國際有動作跟尾，包括拓展非船舶保險業務。由於股價累積升幅大，現價
不宜高追。
另外，國美零售（００４９３）股價出現突破，升越０﹒７５元阻力，昨日升收０﹒７８元
。據悉國美與歐洲零售集團合作，在中國自營櫥櫃品牌產品，配合內地消費升級，短期上望０﹒
８３元至０﹒８５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
23/01/2020 09:01
《傳聞》中遠國際拓非船舶保險；國美與歐洲零售集團合作
《傳聞》中遠海運國際（００５１７）昨日（２２日）急升１４％，以２﹒５５元收市，表
現突出。傳聞中遠海運國際有動作跟尾，包括拓展非船舶保險業務。由於股價累積升幅大，現價
不宜高追。
另外，國美零售（００４９３）股價出現突破，升越０﹒７５元阻力，昨日升收０﹒７８元
。據悉國美與歐洲零售集團合作，在中國自營櫥櫃品牌產品，配合內地消費升級，短期上望０﹒
８３元至０﹒８５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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