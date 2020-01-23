《魚缸博客》武漢肺炎概念股熱炒，阿里健康（２４１）仲有水位！

《魚缸博客》武漢肺炎由確認有人傳人嘅風險，到今日（２３日）嘅武漢「封城」，短短一

周內防範措施就不斷升級，搞到大家都人心惶惶。香江魚缸上日（２２日）技術反彈３５５點後

，今日隨即又回吐近五百點。喺依個敏感時期，唔少累計有大漲嘅股份都趁機回落，反而流感相

關佬就吃住個勢，一隻獨秀，博客望咗幾轉覺得當中阿里健康（００２４１）仲有水位。

阿里健康係阿里巴巴（０９９８８）旗下，主要從事健康產品及服務銷售、產品追溯，以及

提供醫療及健康管理服務。從阿里健康借殼上市到依家已經有五年了，佢阿媽阿里用嘅

「Ｄｏｕｂｌｅ Ｈ」戰略，將阿里健康由醫藥電商一步步發展成綜合型的線上醫療平台。加上

，上年九月神州發改委就話要推進「互聯網＋藥品流通」，而喺今個月１３號佢仲申請跨境電商

醫藥產品試點業務。可以話佢發展前路係坐享天時地利人和了。

再講一下依家熱炒嘅流感概念。原來早喺日前阿里健康就同東陽光藥（０１５５８），就簽

訂戰略合作框架協議一齊開展流感專項項目合作。東陽光藥係眾多藥企入面主要有生產抗流感病

毒藥嘅藥企，另外，喺本次第二輪藥物帶量採購中都有３種藥品中標。可以講阿里健康今次真係

搵啱隊友了。

係本月大行花旗都係報告入面唱好阿里健康，話內地藥物銷售逐步轉至網上，加上有阿媽阿

里巴巴加持，相信前景可觀，並首予「買入」評級，目標價１４銀。從公仔圖睇，佢由上年１０

月開始就形成咗一條上升軌道，且股價都喺十天線附近穩速上揚，都係一個比較健康嘅發展。如

果想中短線部屬嘅缸友，不妨現價十天線附近約１０﹒１銀開始分注買入，第一階段嘅目標價睇

１４銀，若跌穿９﹒５銀要考慮止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

