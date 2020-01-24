  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/01/2020 09:01

《傳聞》西王特鋼研新材料；京信通信再中標通訊設備新合約

　　《傳聞》為配合高端裝備新材料國產化政策，據悉西王特鋼（０１２６６）積極發展軌道交
通與海洋工程用鋼等產品，並研發製造軸承鋼新材料技術與產品，有助提升市場競爭力，昨日（
２３日）股價急升１８％收０﹒７２元，股價走勢呈現突破。
　　另外，京信通信（０２３４２）股價強勢畢呈，昨日大跌市之中逆市上升６﹒５％收
３﹒１１元收市。傳聞京信通信再中標通訊設備新合約，有利未來收入保持增長。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態24/01/2020
特彈劾審訊 民主黨拒「交換證人」
生財有道23/01/2020
去年外匯基金投資收入2472億 為歷來第二高
生財有道23/01/2020
【豬年收官】武漢封城惹恐慌 滬指暴挫2.8% 豬年累升14%
中國故事23/01/2020
【武漢肺炎】澳門撤農曆新年慶祝活動 限購口罩
生財有道23/01/2020
【武漢肺炎】本港第二宗高度懷疑個案 男病人曾入住沙田帝逸酒店
國際動態23/01/2020
【武漢肺炎】肺炎疫情大爆發 各國提升旅遊警示加強邊境檢疫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金