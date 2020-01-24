《傳聞》為配合高端裝備新材料國產化政策，據悉西王特鋼（０１２６６）積極發展軌道交
通與海洋工程用鋼等產品，並研發製造軸承鋼新材料技術與產品，有助提升市場競爭力，昨日（
２３日）股價急升１８％收０﹒７２元，股價走勢呈現突破。
另外，京信通信（０２３４２）股價強勢畢呈，昨日大跌市之中逆市上升６﹒５％收
３﹒１１元收市。傳聞京信通信再中標通訊設備新合約，有利未來收入保持增長。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
24/01/2020 09:01
《傳聞》西王特鋼研新材料；京信通信再中標通訊設備新合約
《傳聞》為配合高端裝備新材料國產化政策，據悉西王特鋼（０１２６６）積極發展軌道交
通與海洋工程用鋼等產品，並研發製造軸承鋼新材料技術與產品，有助提升市場競爭力，昨日（
２３日）股價急升１８％收０﹒７２元，股價走勢呈現突破。
另外，京信通信（０２３４２）股價強勢畢呈，昨日大跌市之中逆市上升６﹒５％收
３﹒１１元收市。傳聞京信通信再中標通訊設備新合約，有利未來收入保持增長。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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