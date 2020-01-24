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即市新聞

24/01/2020 12:33

《魚缸博客》２０２０庚子金水年，旅行同金屬行業可能有玄機？

　　《魚缸博客》豬年年三十晚，博客預祝大家最緊要身體健康，鼠年繼續搵多啲！今日嚟到豬
年最後一個交易日，雖然係半日市，但大家都已經心驚膽顫，因為唔知武漢肺炎會搞幾耐呢下先
慘慘豬，見到個個都開始戴口罩，同今日個「孖屐」一樣咁穩陣。
　　同大家回顧返整個豬年先，２０１９年初都係因為貿易戰略為回暖關係，港股開展四個月浪
漫蜜月期，去到４月一度高見３０２８０點。但５月份侵侵（特朗普）又話傾大刁傾得太慢，突
然將對華關稅提高兩成半，港股急轉直下。去到下半年，香江真係政治事件一籮籮，市民上街打
到周圍亂晒，引起投資者關注，港股由二萬九跳水式直落，低見２４８９９點，雖然有撈底情況
，但都等到１２月先有改善，因為侵侵話同神洲簽訂首階段貿易協議。
　　本以為終於有出頭天，但武漢肺炎突然擴散開去，搞到武漢封城，連帶附近幾個城市都要封
實，港股由二萬九裂口低開低走，一口氣潛到去二萬七，到豬年最後交易日，魚缸都係牛皮靠穩
，因為大家都唔清楚究竟神洲疫情情況有幾混亂，所以大家都唔敢輕舉妄動，最後收報
２７９４９點，跌４０點或０﹒１４巴仙。
　　中國人最迷信，股市都要拎「開門紅」先叫好意頭，博客同大家歸納下過去１２年港股開市
表現，等大家來年精神爽利一下：

　　生肖（年份）　　　首日收報（點）　　首日升跌（點）　全年升跌（點）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　豬（２０１９）　　２７９４６　　　　　　－４３　　　　－　　　４０
　　狗（２０１８）　　３０８７３　　　　　－２４１　　　　－　３１２５
　　雞（２０１７）　　２３３１８　　　　　－　４２　　　　＋　７７５４
　　猴（２０１６）　　１８５４５　　　　　－７４２　　　　＋　４０７２
　　羊（２０１５）　　２４８３６　　　　　＋　　４　　　　－　５５４３
　　馬（２０１４）　　２１３９７　　　　　－６３７　　　　＋　２７９６
　　蛇（２０１３）　　２３４１３　　　　　＋１９８　　　　－　１１７９
　　龍（２０１２）　　２０４３９　　　　　＋３２８　　　　＋　３１０４
　　兔（２０１１）　　２３５５３　　　　　－３５５　　　　－　３７９８
　　虎（２０１０）　　２０５３４　　　　　＋２６５　　　　＋　３６４０
　　牛（２００９）　　１３１５４　　　　　＋５７５　　　　＋　７６９０
　　鼠（２００８）　　２２６１６　　　　　－８５３　　　　－１０８９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　去年２０１９年個個都話「逢九必變」，大市確實先高後低，而己亥年係土尅水格局，世界
各地都似乎爭吵不斷，特別中美貿易情況。去到２０２０庚子年，今年陽金配陽水，所謂「金生
水」年，金屬行業特別以黃金、鑽石特別當旺，睇返２０１９年金價都升３００幾美金去到
１５００關，而２０２０年可唔可以繼續升勢呢？大家就拭目以待啦。另外，陽水如大雨，流動
各川，特別有利旅遊界，雖然而家因為肺炎關係，相關股份都跌到一仆一碌，但而家會唔會係一
個良好買入機會呢？
　　不論點都好，玄學並非科學，大家都可以參考下，希望大家係鼠年賺多啲！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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