《魚缸博客》２０２０庚子金水年，旅行同金屬行業可能有玄機？

《魚缸博客》豬年年三十晚，博客預祝大家最緊要身體健康，鼠年繼續搵多啲！今日嚟到豬

年最後一個交易日，雖然係半日市，但大家都已經心驚膽顫，因為唔知武漢肺炎會搞幾耐呢下先

慘慘豬，見到個個都開始戴口罩，同今日個「孖屐」一樣咁穩陣。

同大家回顧返整個豬年先，２０１９年初都係因為貿易戰略為回暖關係，港股開展四個月浪

漫蜜月期，去到４月一度高見３０２８０點。但５月份侵侵（特朗普）又話傾大刁傾得太慢，突

然將對華關稅提高兩成半，港股急轉直下。去到下半年，香江真係政治事件一籮籮，市民上街打

到周圍亂晒，引起投資者關注，港股由二萬九跳水式直落，低見２４８９９點，雖然有撈底情況

，但都等到１２月先有改善，因為侵侵話同神洲簽訂首階段貿易協議。

本以為終於有出頭天，但武漢肺炎突然擴散開去，搞到武漢封城，連帶附近幾個城市都要封

實，港股由二萬九裂口低開低走，一口氣潛到去二萬七，到豬年最後交易日，魚缸都係牛皮靠穩

，因為大家都唔清楚究竟神洲疫情情況有幾混亂，所以大家都唔敢輕舉妄動，最後收報

２７９４９點，跌４０點或０﹒１４巴仙。

中國人最迷信，股市都要拎「開門紅」先叫好意頭，博客同大家歸納下過去１２年港股開市

表現，等大家來年精神爽利一下：



生肖（年份） 首日收報（點） 首日升跌（點） 全年升跌（點）

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豬（２０１９） ２７９４６ －４３ － ４０

狗（２０１８） ３０８７３ －２４１ － ３１２５

雞（２０１７） ２３３１８ － ４２ ＋ ７７５４

猴（２０１６） １８５４５ －７４２ ＋ ４０７２

羊（２０１５） ２４８３６ ＋ ４ － ５５４３

馬（２０１４） ２１３９７ －６３７ ＋ ２７９６

蛇（２０１３） ２３４１３ ＋１９８ － １１７９

龍（２０１２） ２０４３９ ＋３２８ ＋ ３１０４

兔（２０１１） ２３５５３ －３５５ － ３７９８

虎（２０１０） ２０５３４ ＋２６５ ＋ ３６４０

牛（２００９） １３１５４ ＋５７５ ＋ ７６９０

鼠（２００８） ２２６１６ －８５３ －１０８９０

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去年２０１９年個個都話「逢九必變」，大市確實先高後低，而己亥年係土尅水格局，世界

各地都似乎爭吵不斷，特別中美貿易情況。去到２０２０庚子年，今年陽金配陽水，所謂「金生

水」年，金屬行業特別以黃金、鑽石特別當旺，睇返２０１９年金價都升３００幾美金去到

１５００關，而２０２０年可唔可以繼續升勢呢？大家就拭目以待啦。另外，陽水如大雨，流動

各川，特別有利旅遊界，雖然而家因為肺炎關係，相關股份都跌到一仆一碌，但而家會唔會係一

個良好買入機會呢？

不論點都好，玄學並非科學，大家都可以參考下，希望大家係鼠年賺多啲！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

