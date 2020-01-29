《傳聞》外資基金增持電訊股；金活醫藥研發益生菌產品

《傳聞》武漢肺炎疫情比預期嚴重，據悉外資基金重估今年中國經濟前景，調整投資組合，

具較大防守性的電訊股，成為基金增持目標，中移動（００９４１）股價回落到６７元至６８元

具有留意價值。

金活醫藥（０１１１０）春假前爆升，股價衝上１﹒０２元。據悉金活醫藥計劃與本港大學

合作，研發具有抗濕抗炎功能的益生菌產品，但短期股價升幅大，宜在１﹒０８元以下低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

