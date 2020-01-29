《魚缸博客》美團（０３６９０）跟勢回落，現價部署此其時也！

《魚缸博客》武漢肺炎席捲神州，香江魚缸鼠年首個交易日直逼１００天線，連最俾缸友睇

好嘅「ＡＴＭ股」都普偏捱沽，究竟今次疫情會唔會好似２００３年「沙士」咁嚴重？大家手上

都無水晶球，無人可以輕易講到，但當年抗「沙士」專家鍾南山就話過咗潛伏期病例就唔會大規

模增加，仍呼籲沒事不要隨便出門。加上神州政府又延長咗假期，咁樣睇嚟主業外賣嘅美團

（０３６９０）好似都有可能受惠。

近日，瑞銀就發表最新報告指，受疫情影響，短期旅遊同航空佬係風眼，但係醫療同「留在

家裡」相關股有機會會受益。瑞銀就話，因為人們減少出門，喺屋企吃飯嘅需求增加，另外，人

們都會轉變消費習慣，在線視頻、電子遊戲及電商股亦有可能受益。而神州成日都話「民以食為

天」，疫情或會減少非必需品嘅購物欲，但飯始終都要食，外賣佬嘅美團不就吃正需求。

可能又會有人話宜家疫情咁嚴重，會因為擔心安全而放棄叫外賣。而美團喺近日就出左一系

列防疫嘅外賣措施，為騎手全面配備口罩，餐箱早晚各消毒一次、每日測量騎手體溫。另外，你

驚同陌生人接觸，都唔緊要，美團都會提供取餐櫃或放喺前台等其他非人員接觸類送餐服務，可

以話服務是十分貼心了。

從公仔圖上面睇，自疫情爆發以來，美團嘅股價就滑到去五十天線附近，亦是上年１１月底

到１月頭嘅橫行區，雖然有試下１００銀大關，但係都可以係短時間內反彈，可見喺五十天線有

較大嘅支持力。博客認為，之前追唔切上車嘅缸友，不妨係１００銀或以下分注買入。若撇開疫

情因素，美團近年來盈利狀況不斷改善，而業務方向也在拓展，長線發展前景仍可望。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

