《傳聞共賞》京客隆拓生鮮便利店；龍源發展中東歐市場

《傳聞共賞》 富石金融最快於２月初招股

京客隆拓生鮮便利店；龍源進軍中東歐；中國造船業訂單降



《昔日傳聞》 沛嘉醫療計劃上市集資約２億美元

匯名天然氣計劃集資最多３０００萬美元

外資基金增持電訊股；金活醫藥研發益生菌產品

瑞麗醫美擬港主板上市，已遞交申請

西王特鋼研新材料；京信通信再中標通訊設備新合約

中生製藥臨床試驗與計劃產品逾４００個，半數為抗腫瘤藥

中遠國際拓非船舶保險；國美與歐洲零售集團合作

友邦（０１２９９）租港威大廈全層，呎租約６０元

平安好醫生收費會員數量穩步增加；皇朝傢俬攻華北市場

丘鈦（０１４７８）增加高像素攝像頭比重，助提高毛利率

螞蟻金服擬非公開售股洽潛在買家，估值１﹒５５萬億元

航天萬源拓發電站，哈電發展海水化淡

匯控或早知悉華為與伊朗關係

同程藝龍擴大市場；慧聰加強與騰訊雲合作

旺旺拓老年人休閒小食產品；微盟擴展業務至教育與媒體等

螞蟻金服考慮中港兩地ＡＨ股上市

越秀地產物色併購機會；龍工加大研發推新系列裝載機

小米布局歐洲市場，金軟、恆安力拓海外市場

微創醫療（００８５３）將分拆ＭｉｃｒｏＰｏｒｔ上市



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

