《魚缸博客》魚缸跌勢短期難逆，不妨用ＦＩ二南方恒指對沖風險

《魚缸博客》２０２０年先開局開唔到一個月，但係就已經可以表現到，今年將會係多事之

年。由月頭花旗國同伊朗嘅衝突，到傾足一年幾神州同花旗國終於簽咗首階段貿易協議，但正當

缸友鬆一口氣時，武漢新型肺炎就突然席捲神州，而且仲有向外蔓延嘅趨勢添。嚇到好多缸友急

急腳埋單走人，不過走唔切嘅缸友都唔使太驚，博客建議不妨吸納Ｄ逆向ＥＴＦ做短線對沖，例

如，ＦＩ二南方恆指（０７５００）。

逆向ＥＴＦ顧名思義就係一種槓桿對沖產品，同對應嘅期貨沽空合約掛勾，而ＦＩ二南方恆

指就係同恆指沽空期貨掛勾。當香江魚缸跌１巴仙，呢隻兩倍嘅逆向ＥＴＦ就會升２巴仙。所以

，如果依家手上持有唔少正股，都可以考慮呢個工具做對沖，而且佢入場費較便宜，幾百銀就可

以入一手，買賣方面都簡單。

既然佢同恆指掛勾，博客都係到簡單咁講下香江魚缸嘅公仔圖。

自武漢新型肺炎疫情爆發以來，魚缸已經從高位２９１００點一下子跌到２６８００點嘅水

平，短短７日就蒸發咗２３００點，仲一下子失守十天、廿天、五十天、二百五十天及百天線，

博客估算下一個支持位都要到上年１２月嘅低位約２６０００附近。至於今次跌得咁急，除咗同

疫情有關，都同去年１２月升幅太快而中間又無整固有關。

再睇下疫情，到今日止累計確診已經超７０００宗，而且各大航空公司都開始停飛神州，部

分外資企業更是將員工撤離神州。所以就算疫情可以係近幾個月控制到，但後續嘅影響仍需要一

段時間消化。而且２００３年沙士期間，魚缸兩個月都累跌超９巴仙。

不過，要提醒各位缸友，唔好以為買咗ＦＩ二南方恆指就可以無憂，依類型逆向ＥＴＦ不適

合作長期持有，佢會為達成投資目標每日調整持倉，所以要留意，到價就好離場啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

