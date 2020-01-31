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即市新聞

31/01/2020 09:00

《傳聞共賞》中國生鮮網購倍數增，基金減持藥明生物

《傳聞共賞》　　中國生鮮網購倍數增；內地大型商場減免租金留客
　　　　　　　　基金減持藥明生物，內地延遲開學在線教育需求上升
　　　　　　　　　　
《昔日傳聞》　　富石金融最快於２月初招股
　　　　　　　　京客隆拓生鮮便利店；龍源進軍中東歐；中國造船業訂單降
　　　　　　　　沛嘉醫療計劃上市集資約２億美元
　　　　　　　　匯名天然氣計劃集資最多３０００萬美元
　　　　　　　　外資基金增持電訊股；金活醫藥研發益生菌產品
　　　　　　　　瑞麗醫美擬港主板上市，已遞交申請
　　　　　　　　西王特鋼研新材料；京信通信再中標通訊設備新合約
　　　　　　　　中生製藥臨床試驗與計劃產品逾４００個，半數為抗腫瘤藥
　　　　　　　　中遠國際拓非船舶保險；國美與歐洲零售集團合作
　　　　　　　　友邦（０１２９９）租港威大廈全層，呎租約６０元
　　　　　　　　平安好醫生收費會員數量穩步增加；皇朝傢俬攻華北市場
　　　　　　　　丘鈦（０１４７８）增加高像素攝像頭比重，助提高毛利率
　　　　　　　　螞蟻金服擬非公開售股洽潛在買家，估值１﹒５５萬億元
　　　　　　　　航天萬源拓發電站，哈電發展海水化淡
　　　　　　　　匯控或早知悉華為與伊朗關係
　　　　　　　　同程藝龍擴大市場；慧聰加強與騰訊雲合作
　　　　　　　　旺旺拓老年人休閒小食產品；微盟擴展業務至教育與媒體等
　　　　　　　　螞蟻金服考慮中港兩地ＡＨ股上市
　　　　　　　　越秀地產物色併購機會；龍工加大研發推新系列裝載機
　　　　　　　　小米布局歐洲市場，金軟、恆安力拓海外市場
　　　　　　　　微創醫療（００８５３）將分拆ＭｉｃｒｏＰｏｒｔ上市
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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