  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/01/2020 09:01

《傳聞》中國生鮮網購倍數增；內地大型商場減免租金留客

　　《傳聞》由於新肺炎疫情持續，據悉中國生鮮產品的網購訂單倍數增長，包括盒馬生鮮，股
價跌至九元邊緣的高鑫零售（０６８０８）有一定值博率，昨日（３０日）跌逾１％收
９﹒０５元１２元，跌幅比大市為小。
　　受累疫情，零售業經營困難，據悉內地有大型商場減免租金留客，可能進一步加劇內地內房
股壓力。萬科企業（０２２０２）昨日跌收２７﹒７５元，短期可能下試２７元支持力。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態31/01/2020
韓安排撤僑隔離 附近居民抗議
生財有道30/01/2020
【武漢肺炎】張建宗：已有800萬口罩抵港 將有2400萬個來港
生財有道30/01/2020
【武漢肺炎】消息指3名公立醫院醫生測試後均呈陰性
生財有道30/01/2020
《開市Good Morning》林家亨：短期27500阻力大
生財有道30/01/2020
【武漢肺炎】一罩難求 全城瘋搶口罩 屈臣氏卓悅大排長龍
國際動態30/01/2020
【武漢肺炎】芬蘭確診首例新型肺炎 多家航空公司停飛中國航班
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金