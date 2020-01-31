《傳聞》由於新肺炎疫情持續，據悉中國生鮮產品的網購訂單倍數增長，包括盒馬生鮮，股
價跌至九元邊緣的高鑫零售（０６８０８）有一定值博率，昨日（３０日）跌逾１％收
９﹒０５元１２元，跌幅比大市為小。
受累疫情，零售業經營困難，據悉內地有大型商場減免租金留客，可能進一步加劇內地內房
股壓力。萬科企業（０２２０２）昨日跌收２７﹒７５元，短期可能下試２７元支持力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
31/01/2020 09:01
《傳聞》中國生鮮網購倍數增；內地大型商場減免租金留客
《傳聞》由於新肺炎疫情持續，據悉中國生鮮產品的網購訂單倍數增長，包括盒馬生鮮，股
價跌至九元邊緣的高鑫零售（０６８０８）有一定值博率，昨日（３０日）跌逾１％收
９﹒０５元１２元，跌幅比大市為小。
受累疫情，零售業經營困難，據悉內地有大型商場減免租金留客，可能進一步加劇內地內房
股壓力。萬科企業（０２２０２）昨日跌收２７﹒７５元，短期可能下試２７元支持力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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