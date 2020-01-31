《傳聞》基金減持藥明生物，內地延遲開學在線教育需求上升

《傳聞》在１２００億元成交之下，港股昨日（３０日）急挫７００多點。據聞有外資基金

為面對客戶贖回壓力，沽貨增持現金水平，藥明生物（０２２６９）成為基金減持目標之一，昨

日（３０日）以９８﹒８元，下跌３﹒８％。

中國疫情持續，高中小學延遲開學，據悉疫情有利在線教育需求上升與市場擴大，近期在線

用戶呈現大幅增長。消息有利新東方在線（０１７９７），股價回落至２４至２５元有留意價值

，昨日以２６﹒１元收市，下跌３﹒８％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

