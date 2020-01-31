《魚缸博客》趁神州數據平穩金價稍為回落，招金礦業係時候吸納！

《魚缸博客》就喺今日（３１日）神州統計局公布今年１月製造業採購經理指數回落至５０

符合預期，近日因武漢疫情激起嘅避險情緒得到少許降溫，作為避險首選嘅黃金隨即稍為回落，

連帶黃金相關股都腳軟。博客認為，依個時候不妨吸納招金礦業（０１８１８）作中長線部署。

黃金往往喺市場前景不明嘅時候最受人追捧。喺噚晚，世界衛生組織（ＷＨＯ）召開緊急會

議後宣布，神州嘅冠狀病毒疫情已經構成國際關注嘅突發公共衛生事件。雖然，神州方面已經採

取「封城」嘅方法防疫，但確診人數仍不斷上升，仲擴散到全球１８個國家。神州就話有信心可

以控制到疫情，但博客總結中外各位專家嘅發言，依次疫情點都仲要持續２至３個月。

另外，聯儲局喺今年首次議息會議後公布維持利率不變都對黃金價格起到支撐作用。現時較

低嘅利率，畀美金國債孳息率帶來壓力，同時增加黃金嘅吸引力。此外，中東問題仍為完全解決

都為「孖屐」帶嚟憂慮。更有分析師話，可能完咗今次嘅武漢疫情，緊接著就要開始花旗國大選

，金價都會繼續有支持。因此，匯控研究就喺最近上調左今年國際金價嘅預測至１６１３美元。

講咗咁多外圍嘢，博客都講下招金礦業自己本身啦。招金係魚缸入面黃金板塊嘅三巨頭之一

，不過佢最近就搞跟Ｈ股全流通，並係早前上交中證監。為咗搞好Ｈ股全流通，股東仲對其管理

層有條件現金激勵，且其利潤空間得到改善，相信其股價將會有一波唔錯嘅上漲。

從公仔圖睇，佢依家回落至８﹒８銀嘅水平，喺百天線上面見初步支持，且目前１４天

ＲＳＩ喺５０中軸嘅附近，相信進一步上升嘅阻力不算大，建議可以喺現價吸納作中長線部署。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

