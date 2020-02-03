《傳聞》恒大健康拓醫展療產業；白雲山提早復產板藍根等

《傳聞》恆大健康（００７０８）上周五（３１日）逆市上升收７﹒１７元。據悉恆大健康
除了力攻新能源汽車，還加力擴大醫療業務，今年將有婦產醫院投入營運，有助提升收益，現價
有一定承接力。
由於中國新肺炎疫情嚴峻複雜，據悉白雲山（００８７４）旗下藥廠春節提早復產板藍根等
抗病毒藥品，上周五股價升收２５﹒２元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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