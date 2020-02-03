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即市新聞

03/02/2020 12:00

《魚缸博客》跌市跌到無嘢買？物管股抗跌首選碧桂園服務！

　　《魚缸博客》一場大瘟疫，搞到神州七國咁亂，人心惶惶，今日（３日）Ａ股復市都拾級而
下，好多跌停，而魚缸呢邊都已經跌無可跌。
　　其實封關封城，各行各業都蕭條，缸友基本上喺魚缸買乜死乜，睇怕呢次業績期表現幾得都
好，都幾難救到個市。但博客留意到，呢期間間大行都推介買物管股，甚至比起公用股或者黃金
股更加穩陣，究竟物管股係咪真係咁穩如泰山？
　　睇返圖表，碧桂園服務（０６０９８）幾乎好似深山老人咁，唔理個疫情幾咁嚴重都好，個
股價都係跌小小咁。因為大家都明白，飯可以唔食，街可以唔去，但管理費唔交就隨時走廊燈都
無埋，所以不論經濟下滑定係瘟疫蔓延，物管公司都依然穩如泰山。
　　中金發表研究報告，同樣都係話，物管收入同盈利係呢次公共衛生事件中影響甚微，建議投
資者可以趁低吸納物管股，推薦推薦碧桂園服務、中海物業（０２６６９）、永升生活服務
（０１９９５）、雅生活服務（０３３１９），以及建議關注保利物業（０６０４９），評級全
部都係「跑贏大市」。
　　其實呢十幾日碧桂園服務都係高位回吐下，但經大行今日咁講一講，股價又開返車，目前
２６個幾都可以追得過，但如果回一回都可以溝淡；如果唔心急的話可以再等等，預料２５銀個
底都幾硬下，到時都可以逢低吸納，相信呢隻股係疫症中都屬於抗跌神器！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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