《傳聞》醒目資金減持金礦股；網龍教育軟件平台用戶趨增

《傳聞》隨著新肺炎出院人數上升與研發新疫苗取得進展，市場恐慌程度降低，據悉有醒目

資金減持金礦股等避險資產，山東黃金（０１７８７）昨日（３日）逾２億元成交之下，急挫６

％，以１７﹒８２元收市，短期沽壓未完。

新肺炎疫情之下，網龍（００７７７）食正在線教育熱潮，據悉旗下教育軟件平台用戶趨增

，涉逾千萬活躍學生，加上互動平板產品，教育業務收入持續上升，支持股價昨日升近４％，以

１９﹒６６元收市，短期有力上破２０元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

