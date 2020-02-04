《傳聞》中化化肥（００２９７）昨日（３日）升收０﹒７９元，據悉中化化肥母公司中國
中化集團正與中國化工集團醞釀重組，可能涉及中化化肥的資產整合，股價回落至０﹒７３至０
﹒７６元有一定值博率。
經營咖啡與紅茶業務的捷榮國際（０２１１９），近日股價出現異動，昨日股價更急升逾
１１％收１﹒２７元。據悉捷榮計劃拓展網上銷售以及凍肉加工業務，以擴大收入來源。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
04/02/2020 09:01
《傳聞》中化化肥或涉母企重組資產整合；捷榮拓展網上銷售
《傳聞》中化化肥（００２９７）昨日（３日）升收０﹒７９元，據悉中化化肥母公司中國
中化集團正與中國化工集團醞釀重組，可能涉及中化化肥的資產整合，股價回落至０﹒７３至０
﹒７６元有一定值博率。
經營咖啡與紅茶業務的捷榮國際（０２１１９），近日股價出現異動，昨日股價更急升逾
１１％收１﹒２７元。據悉捷榮計劃拓展網上銷售以及凍肉加工業務，以擴大收入來源。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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