《魚缸博客》雲遊戲概念熱捧，中手游（００３０２）要留意！

《魚缸博客》武漢肺炎蔓延，神州確診病例已經累計到２萬宗有多，總共有４２５人死，迫

到政府出動禁足令，湖北、浙江等多個地區居民唔准出街。民眾屈喺屋企有咩做呢？老嘅咪睇下

電視，後生咪打下機囉。咁啱，雲遊戲概念就熱捧緊，手遊股睇嚟值得留意下喎。

簡單嚟講，雲遊戲唔同過往主機ｇａｍｅ需要終端下載資源包，雲遊戲平台完全基於雲端，

處理和渲染工作都喺由分散各地嘅服務器處理，之後再ｓｅｎｄ返畀玩家，本地操作都實時會回

傳雲端，可以話係即開即玩，唔需要主機設備，而家網易同Ｇｏｏｇｌｅ都有雲遊戲平台運作緊

。

呢兩日ＱＱ（００７００）因為雲遊戲概念升返唔少，缸友如果覺得貴，不妨留意下舊年

１０月底上市嘅中手游（００３０２），佢係業界嘅「ＩＰ一哥」，手握超過３１項ＩＰ授權，

擁有６８項自有ＩＰ，喺神州獨立手遊發行商中坐擁最大嘅ＩＰ儲備，當中唔少都係青年好熟嘅

，例如「家庭教師」、「火影忍者」等等。上年１２月尾，仲同線上遊戲開發商第七大道

（００７９７）訂立戰略合作框架，會不時分享遊戲雲相關信息同資源，如果第七大道未來建立

同運營遊戲雲，並向第三方提供數據中心同遊戲雲業務，就會喺同等商業條件下畀中手游最優惠

待遇，似乎好想喺雲遊戲市場分一杯羹。

睇返公仔圖，隻股現價已然比上市高位（４﹒４９元）回落近四成，低招股價（２﹒８３銀

）約１巴仙，股價仲算弱勢，進取嘅投資者不妨現時部署；穩陣一Ｄ，可以等回落至之前兩個低

位２﹒４３銀同２﹒５９銀附近再作考慮。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

