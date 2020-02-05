《傳聞共賞》社保基金入市，聯合石化就數百萬桶西非原油尋求買家

《傳聞共賞》 中石化旗下聯合石化正就數百萬桶西非原油尋求買家

社保基金入市；長飛光纖計劃拓展數據中心



《昔日傳聞》 富士康因疫情延長停產，蘋果手機供應或受影響

中化化肥或涉母企重組資產整合；捷榮拓展網上銷售

醒目資金減持金礦股；網龍教育軟件平台用戶趨增

內地要求券商暫停沽空交易

港交所擬允公司申請延發業績，或短期內公布

恆大健康拓醫展療產業；白雲山提早復產板藍根等

中國生鮮網購倍數增；內地大型商場減免租金留客

基金減持藥明生物，內地延遲開學在線教育需求上升

富石金融最快於２月初招股

京客隆拓生鮮便利店；龍源進軍中東歐；中國造船業訂單降

沛嘉醫療計劃上市集資約２億美元

匯名天然氣計劃集資最多３０００萬美元

外資基金增持電訊股；金活醫藥研發益生菌產品

瑞麗醫美擬港主板上市，已遞交申請

西王特鋼研新材料；京信通信再中標通訊設備新合約

中生製藥臨床試驗與計劃產品逾４００個，半數為抗腫瘤藥

中遠國際拓非船舶保險；國美與歐洲零售集團合作

友邦（０１２９９）租港威大廈全層，呎租約６０元

平安好醫生收費會員數量穩步增加；皇朝傢俬攻華北市場

丘鈦（０１４７８）增加高像素攝像頭比重，助提高毛利率

螞蟻金服擬非公開售股洽潛在買家，估值１﹒５５萬億元

航天萬源拓發電站，哈電發展海水化淡



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

