《傳聞》社保基金入市；長飛光纖計劃拓展數據中心

《傳聞》Ａ股昨日（４日）反彈，傳聞養老金與社保基金跟隨外資撈底，也與Ａ股引進更多

長線資金入市政策相配合。安碩Ａ５０（０２８２３）昨日（４日）急升４％，以１３﹒９４元

收市，短期向１４﹒３元至１４﹒５元進發。

長飛光纖（０６８６９）昨日爆升１０％，以１４﹒８元收市，扭轉近期弱勢。據悉長飛計

劃拓展數據中心、海底光纜等數據通訊業務，打造新增長點，短期上試１５﹒５元阻力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

