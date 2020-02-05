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即市新聞

05/02/2020 11:57

《魚缸博客》疫情推動產品衛生需求，維達（０３３３１）要吼實！

　　《魚缸博客》武漢肺炎來襲，喺依家嘅香江可以話係「一罩難求」，不過除咗口罩之外，消
毒濕紙巾都被搶購一空。博客相信　近期香江魚缸入面嘅個人護理板塊將會受惠，其中特別睇好
上年業績標青嘅維達（０３３３１）。
　　大行大和最近就喺報告中表示，武漢疫情使到民眾消費意欲下降，但隨著疫情嘅發展卻會提
高衛生意識，能增加家具及清潔用品嘅需求，有利紙巾供應商維達及恆安（０１０４４）。而維
達財務總裁喺近日嘅業績大會上仲表示，隨因疫情爆發導致消毒濕巾等衛生用品需求增加，但公
司唔會趁機加價，會喺力所能及範圍內保證產品供應充足，單單就係呢句，已經畀人ｌｉｋｅ爆

　　除咗突如其來嘅疫情，維達去年嘅成績單都表現得十分標青。去年盈利增７５巴仙至
１１﹒３８億銀，收入增長８巴仙至１６０﹒７億銀，其主要受惠產品升級及木漿價格低。公司
表示，各地區強勁都有銷售增長勢頭，尤其是神州大陸，總收益按固定匯率換算上升
１１﹒６巴仙。另外，大家好熟悉嘅Ｔｅｍｐｏ品牌嘅中港澳業務都係屬於佢。野村就睇好佢持
續發展紙巾產品高端化，並預期紙漿今年嘅價格會大致穩定，加上公司產品組合改善，料可帶動
今年毛利率進一步上升。
　　從公仔圖睇，維達因為業績同埋疫情，突有大量資金追入追捧，現累計升幅都有近兩成。而
且１４天ＲＳＩ為７４，處於嚴重超買嘅水平，所以建議先不急於入貨。等佢利好消息消化得差
唔多，回調到十天線（約１８﹒５５２銀）附近先作第一注吸納。另外，現股價水平已突破之前
嘅阻力位，蟹貨區都唔多，相信上升勢頭仍有，中長線目標價睇２３銀。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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