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即市新聞

06/02/2020 09:01

《傳聞》基金再押注５Ｇ概念股；內地風電裝機規模續增

　　《傳聞》新肺炎疫情未有影響中國５Ｇ建設，基站設備、天線以至晶圓等生產紛紛恢復，據
聞基金再押注５Ｇ概念股，鐵塔（００７８８）昨日（４日）以１﹒７９元收市升近３％，一旦
上破１﹒８元重大阻力，有望挑戰２元。
　　另外，中傳動（００６５８）昨日升２％收４﹒９３元。據悉今年中國風電併網裝機規模預
期進一步擴大至３０ＧＷ，較去增長約一成，有利中國傳動的風電齒輪傳動設備業務，短期股價
有力重上５元以上。。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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