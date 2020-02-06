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即市新聞

06/02/2020 11:58

《魚缸博客》全民Ｈｏｍｅ　Ｏｆｆｉｃｅ啟動，金軟吼低啲值吸！

　　《魚缸博客》新型冠狀病毒肺炎襲港，並已經確認有人傳人個案。此前就有香江官員講，未
來１４日將會係關鍵時期，所以好多公司都開始採用Ｈｏｍｅ　Ｏｆｆｉｃｅ措施，減少人群聚
集。疫情狀況未明，相信全民Ｈｏｍｅ　Ｏｆｆｉｃｅ將持續，博客見到線上辦公軟件供應商金
山軟件（０３８８８）有回調，相信係吸納機會！
　　據阿里旗下辦公平台釘釘數據顯示，今個星期一（３日）有兩億人Ｈｏｍｅ　Ｏｆｆｉｃｅ
。而金山文檔亦都出咗多套疫情統計模板，並同ＷＰＳ＋業務團隊溝通，將原本中小企業嘅業務
免費開放，結果吸引大量用戶湧入，金山運維團隊仲因為咁增加咗好幾倍嘅服務器，維持服務正
常運作。
　　另外，匯控研究都發報告指，因新冠狀病毒疫情持續蔓延，相信更多居民傾向留喺屋企，估
計從事內地網遊及電子商務嘅魚毛相對穩固。
　　留得喺屋企，除咗返工就喺打機啦。而金山軟件就咁啱兩樣都做齊，其中，雲業務佔約４９
巴仙，娛樂（遊戲）軟件佔３２巴仙，而辦公軟件就佔１８巴仙。近日高盛都話，佢視頻及遊戲
行業使用率嘅增加，會帶動雲服務收益上升，上調佢２０１９至２０２１年每年收益預測分別１
巴仙、３巴仙及６巴仙，維持「買入」評級，「撻屐」升至２７﹒６銀。
　　從公仔圖嚟睇，喺疫情爆發初期，佢跟隨大市調整，由２７銀嘅近兩年高位，回落到廿天線
（約２３﹒９８銀）附近後見支持。不過，佢星期二（４日）一支大陽燭飆升，並再創近兩年高
，博客嫌佢升勢過急，且現價貼近保歷加通道頂部，建議等佢回返去十天線附近（約２５銀）再
吸納，目標睇２０１５年嘅高位３０銀左右。兩成升幅，夠曬啦！


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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