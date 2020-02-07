《傳聞》國藥控股（０１０９９）昨日（６日）勁升４﹒７％，以２６﹒３５元收市。傳聞
國藥控股推動藥店升級策略，開拓專業化藥店，成為業務發展新方向，加上疫情之下，藥品銷售
增加，短期股價續可看高一線，上試２８元高位。
為了紓解疫情對經濟影響，特別是零售行業，傳聞內地醞釀新一輪減稅降費，包括增值稅率
與印花稅，預期安踏體育（０２０２０）等零售股將受惠，股價跌至６５元至６６元，有一定值
博率。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
07/02/2020 09:01
《傳聞》國藥拓專業化藥店；內地醞釀新一輪減稅降費
《傳聞》國藥控股（０１０９９）昨日（６日）勁升４﹒７％，以２６﹒３５元收市。傳聞
國藥控股推動藥店升級策略，開拓專業化藥店，成為業務發展新方向，加上疫情之下，藥品銷售
增加，短期股價續可看高一線，上試２８元高位。
為了紓解疫情對經濟影響，特別是零售行業，傳聞內地醞釀新一輪減稅降費，包括增值稅率
與印花稅，預期安踏體育（０２０２０）等零售股將受惠，股價跌至６５元至６６元，有一定值
博率。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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