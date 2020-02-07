《魚缸博客》屐飛料可逃過疫情短暫衝擊，中長線上望１４銀！

《魚缸博客》雖然呢幾日魚缸急速反彈，連帶深受新型疫情打擊嘅鐵鳥都飛起。不過，喺疫

情未有受控苗頭之前，預料鐵島們包括「屐飛」（００２９３）嘅股價都唔見得有幾大反彈。但

博客仍然睇好屐飛嘅中長線發展，趁依家股價喺低位浮浮沉沉之際部署正係合適時機。

先睇咗近排看似纏繞屐飛嘅負面新聞先，除咗屐飛港龍本身飛開神州嘅航空要逐步縮減九成

之外，旗下廉價航空公司香江快運亦取消今個月８日至下月２６日來往首爾及大阪等地嘅航班。

無計嘅，喺疫情擴散嘅陰影之下，無論係嚟香江同出外旅行嘅意欲都減少。不過，呢啲影響都只

係短期，喺本地未出現明顯社區擴散嘅危機之前，以屐飛目前股價水平，由一月頭高位

１１﹒７４銀直插至今個星期低位９﹒６銀低位，已經充分反映呢一、兩個月預期盈利嘅下滑。

另一方面，目前屐飛主要減少神州航班，但睇返屐飛舊年嘅中期業績報告，整體東南亞客運

可運載量只佔整體一成三，而佔比最大嘅係美洲同歐洲，分別佔兩成七同兩成一。而最近袋鼠國

（澳洲）嘅維珍航空宣布喺３月２日起永久停辦香江航線，雖然唔知其他國家嘅航空公司會唔會

同樣因此減少香江航線，但喺減少競爭者嘅情況下，有望增加屐飛國際航線嘅需求。

而喺短途航線方面，博客非常睇好舊年收購嘅香江快運對盈利嘅貢獻，後者主攻一啲熱門國

家但比較冷門嘅航點，加上收購後會繼續行廉航路線，彌補屐飛缺失嘅孖屐，未來會逐步貢獻屐

飛收入盈利。而且今年神州同花旗國嘅貿易戰料有助緩和，對增幅下滑嘅客運業務會帶來提振。

睇埋個公仔圖，雖然今日屐飛再有回吐，但亦要密切留意本地疫情會唔會有重大惡化事件，

保守起見，建議於現價分段買入，初步支持位睇返１０天線約１０蚊水平，中長線可上望舊年約

１４銀嘅高位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

