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即市新聞

10/02/2020 09:00

《傳聞共賞》陳茂波就抗疫基金正度蹺，內地健康家電需求增

《傳聞共賞》　　陳茂波就抗疫基金正度蹺，向部門詢問急需用錢否
　　　　　　　　內地健康家電需求增；浪潮國際加快步伐推出雲產品

《昔日傳聞》　　匯控延行政總裁人選公布，祈耀年業績公布前難「坐正」
　　　　　　　　國藥拓專業化藥店；內地醞釀新一輪減稅降費
　　　　　　　　新世界（０００１７）放售中遠大廈商舖，意向價約９億元
　　　　　　　　基金再押注５Ｇ概念股；內地風電裝機規模續增
　　　　　　　　中石化旗下聯合石化正就數百萬桶西非原油尋求買家
　　　　　　　　社保基金入市；長飛光纖計劃拓展數據中心
　　　　　　　　福萊特擴產配合景氣回暖；阿里智能移動辦公軟件用量大增　
　　　　　　　　富士康因疫情延長停產，蘋果手機供應或受影響
　　　　　　　　中化化肥或涉母企重組資產整合；捷榮拓展網上銷售
　　　　　　　　醒目資金減持金礦股；網龍教育軟件平台用戶趨增
　　　　　　　　內地要求券商暫停沽空交易
　　　　　　　　港交所擬允公司申請延發業績，或短期內公布
　　　　　　　　恆大健康拓醫展療產業；白雲山提早復產板藍根等
　　　　　　　　中國生鮮網購倍數增；內地大型商場減免租金留客
　　　　　　　　基金減持藥明生物，內地延遲開學在線教育需求上升
　　　　　　　　富石金融最快於２月初招股
　　　　　　　　京客隆拓生鮮便利店；龍源進軍中東歐；中國造船業訂單降
　　　　　　　　沛嘉醫療計劃上市集資約２億美元
　　　　　　　　匯名天然氣計劃集資最多３０００萬美元
　　　　　　　　外資基金增持電訊股；金活醫藥研發益生菌產品
　　　　　　　　瑞麗醫美擬港主板上市，已遞交申請
　　　　　　　　西王特鋼研新材料；京信通信再中標通訊設備新合約
　　　　　　　　中生製藥臨床試驗與計劃產品逾４００個，半數為抗腫瘤藥
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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