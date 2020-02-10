《傳聞》市場消息稱，近月內地對除菌洗碗機、菌蒸汽拖把、洗衣機與空氣淨化器等健康家
電需求急增，為生產洗衣機的海爾電器（０１１６９）帶來機遇，上周五（７日）微跌收
２３﹒２元收市，２２元至２３元承接力強。
一場新型肺炎疫情，中國企業加數字化轉型，為浪潮國際（００５９６）等企業提供機遇。
據悉浪潮正加快向雲轉型的步伐，陸續推出雲產品，有助擴大收入。上周五股價爆升
１３％，以３﹒４３元，宜待股價回落至３﹒２元水平低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
10/02/2020 09:01
《傳聞》內地健康家電需求增；浪潮國際加快步伐推出雲產品
《傳聞》市場消息稱，近月內地對除菌洗碗機、菌蒸汽拖把、洗衣機與空氣淨化器等健康家
電需求急增，為生產洗衣機的海爾電器（０１１６９）帶來機遇，上周五（７日）微跌收
２３﹒２元收市，２２元至２３元承接力強。
一場新型肺炎疫情，中國企業加數字化轉型，為浪潮國際（００５９６）等企業提供機遇。
據悉浪潮正加快向雲轉型的步伐，陸續推出雲產品，有助擴大收入。上周五股價爆升
１３％，以３﹒４３元，宜待股價回落至３﹒２元水平低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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