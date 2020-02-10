《傳聞》內地電訊數據用量急升；長城汽車研究拓展中東與非洲市場

《傳聞》疫情影響之下，內地在線辦公、視頻會議大行其道，據悉帶動數據用量急升，有利

中移動（００９４１）等電訊商收入增加，該股上周五（７日）微升收６７﹒３元，短期有望再

上試７０元阻力。

內地車市放緩，據悉長城汽車（０２３３３）等企業加力拓展海外市場，旗下ＳＵＶ車款，

除了印度市場之外，正研究拓展中東與非洲市場。上周五股價逆市升收５﹒４８元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

