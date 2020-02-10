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即市新聞

10/02/2020 09:03

《傳聞》陳茂波就抗疫基金正度蹺，向部門詢問急需用錢否

　　《傳聞》財爺陳茂波預告，新型冠狀病毒肺炎對香港經濟的打擊，料大過沙士。市場消息指
，百億抗疫基金如何使用，不少界別都爭取援助，本月２６日出台的預算案正度蹺出招。
　　特首林鄭月娥公布將推出逾１００億元的抗疫基金，但卻沒有具體細節，據悉，陳茂波近日
向一些部門詢問，面對今次抗疫戰，哪些地方急需用錢。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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