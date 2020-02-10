《魚缸博客》屯馬線一期情人節開通，不妨望下港鐵（００６６）！

《魚缸博客》近期新聞頭版畀啲武漢肺炎消息搶晒，但其實嚟緊香江仲有件大事，就係「屯

馬線一期」會喺西洋情人節（２月１４日）開通，好鬼浪漫啵，而身為營運商嘅港鐵

（０００６６），又值唔值得留意下呢？

因為「反修列」事件，港鐵由上年８月開始經歷唔少風波，客運量大幅下降，港鐵車站更成

為衝突的「戰場」之一，除咗影響車務運作，售票機、幕門等維修成本亦將大增，喺呢啲憂慮之

下，港鐵嘅價位已經由７月嘅５５﹒５銀高位回落近兩成。

不過，港鐵８月頭公布嘅２０１９年上半年業績，總收入有２８２﹒７２億元，當中客運業

務收入１０６﹒９億元，佔大概３８％，如果扣除資產折舊、員工薪酬等成本，ＥＢＩＴ就只有

９﹒５２億元，ＥＢＩＴ利率不足９％。相反車站商務（包括舖租、廣告、電訊等）嘅收益雖然

只得３５﹒５５億元，佔總收入大概１３％，但由於毛利高逾七成，ＥＢＩＴ上半年達

２６﹒７９億元，佔經營利潤過半。其中，站內商店租金為２５﹒０７億元，佔收益的７０％，

係港鐵關鍵利潤來源。

同樣「屯馬線一期」就嚟開通，對客運業務收入嘅增長因為武漢肺炎疫情，啲人少咗出街，

可能無預期中大，但係不妨望下條線，新增車站有「顯徑」同「啟德」兩個，保守估計每個車站

有５至６間鋪，兩個站加埋都至少有１０間，再加上「啟德」係新發展區，站內租金好大機會高

過市價，相信對集團中長線發展有利，如果等埋二期開通，協同效應將會更大。淡市之下，港鐵

日出康城第１２期住宅項目由會德豐（０００２０）中標，之前項目總共收到９份標書，當中不

乏長實（０１１１３）、恆地（０００１２）等「大孖沙」，可見港鐵嘅地產項目依然有一定吸

引力。

嚟到今年，可能係武漢肺炎轉移咗公眾視線，港鐵車站破壞行動已經少咗好多，亦未見有再

次惡化嘅跡象。事實上，港鐵上年１２月５日收市之後公布１１月乘客量按年下降咗逾２７巴仙

，但股價第二日反而升咗逾半巴仙，或者反映市場已經消化咗大部分出於「反修列」嘅利淡消息

。以現價４４﹒５銀計，參考前四個高位整固期在４６銀至４８銀水平附近，仲有些少水位可賺

；較保守的缸友都可以等個價回落到近期兩個低位４３銀左右望下，至於如果要睇返５５﹒５銀

高位，可能真係要等一段長時間啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

