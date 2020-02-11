《傳聞》中國中藥（００５７０）昨日（１０日）逆市升逾６％收４﹒５元。據悉中國中藥
計劃拓大生產中藥軟片與配夥粒生產基地，分別位於雲南、江西與陝西，配合市場對中藥軟片與
配方夥粒的需求增加，股價短期阻力為４﹒８至５元。
另外，暢捷通（０１５８８）昨日再爆升近１２％收９﹒５元。據悉企業「上雲」急增，雲
業務付費企業用戶達到十多萬個，支持股價持續上升，但１０元阻力不輕，小心有獲利回吐。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
11/02/2020 09:01
《傳聞》中國中藥拓生產基地；暢捷通雲業務增長勁
《傳聞》中國中藥（００５７０）昨日（１０日）逆市升逾６％收４﹒５元。據悉中國中藥
計劃拓大生產中藥軟片與配夥粒生產基地，分別位於雲南、江西與陝西，配合市場對中藥軟片與
配方夥粒的需求增加，股價短期阻力為４﹒８至５元。
另外，暢捷通（０１５８８）昨日再爆升近１２％收９﹒５元。據悉企業「上雲」急增，雲
業務付費企業用戶達到十多萬個，支持股價持續上升，但１０元阻力不輕，小心有獲利回吐。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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