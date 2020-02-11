  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/02/2020 09:01

《傳聞》多間生產商未復工水泥價格續高企；游資轉炒基建股

　　《傳聞》市場消息稱，多間內地水泥企業尚未正式復工，有利水泥價格持續高企，令水泥企
業保持不俗毛利，刺激水泥企業昨日（１０日）全面上揚，華潤水泥（０１３１３）昨日升收９
﹒４９元。
　　疫情續困擾經濟，據聞市場游資開始換馬，轉炒基建股，押注中國加大基礎建設投資，拉動
經濟增長。中鐵建（０１１８６）昨日有買盤力吸，升收８﹒３３元，可待股價回落至８﹒１至
８﹒２元低吸。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態11/02/2020
英確診翻倍 定性嚴重即時威脅
生財有道10/02/2020
【疫情樓市】二手連環劈價「疫情盤」插逾一成 用家執平貨時機？
生財有道10/02/2020
【武漢肺炎】港府接獲逾千宗在湖北省港人的求助個案 涉及兩千人
中國故事10/02/2020
【武漢肺炎】台灣周二起暫停港澳人士來台 留學生同受影響
興證快訊10/02/2020
武漢疫情影響
FOCUS10/02/2020
【FOCUS】全面復工道阻且長 供應鏈衝擊續有來
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金