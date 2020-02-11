《傳聞》多間生產商未復工水泥價格續高企；游資轉炒基建股

《傳聞》市場消息稱，多間內地水泥企業尚未正式復工，有利水泥價格持續高企，令水泥企

業保持不俗毛利，刺激水泥企業昨日（１０日）全面上揚，華潤水泥（０１３１３）昨日升收９

﹒４９元。

疫情續困擾經濟，據聞市場游資開始換馬，轉炒基建股，押注中國加大基礎建設投資，拉動

經濟增長。中鐵建（０１１８６）昨日有買盤力吸，升收８﹒３３元，可待股價回落至８﹒１至

８﹒２元低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

