《傳聞》市場消息稱，多間內地水泥企業尚未正式復工，有利水泥價格持續高企，令水泥企
業保持不俗毛利，刺激水泥企業昨日（１０日）全面上揚，華潤水泥（０１３１３）昨日升收９
﹒４９元。
疫情續困擾經濟，據聞市場游資開始換馬，轉炒基建股，押注中國加大基礎建設投資，拉動
經濟增長。中鐵建（０１１８６）昨日有買盤力吸，升收８﹒３３元，可待股價回落至８﹒１至
８﹒２元低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
11/02/2020 09:01
《傳聞》多間生產商未復工水泥價格續高企；游資轉炒基建股
《傳聞》市場消息稱，多間內地水泥企業尚未正式復工，有利水泥價格持續高企，令水泥企
業保持不俗毛利，刺激水泥企業昨日（１０日）全面上揚，華潤水泥（０１３１３）昨日升收９
﹒４９元。
疫情續困擾經濟，據聞市場游資開始換馬，轉炒基建股，押注中國加大基礎建設投資，拉動
經濟增長。中鐵建（０１１８６）昨日有買盤力吸，升收８﹒３３元，可待股價回落至８﹒１至
８﹒２元低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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