《魚缸博客》馬交疫情防控嚴謹，銀娛（２７）有望長線重拾升勢！

《魚缸博客》香江喺防控神州武漢肺炎嘅進度一直引人詬病，過大海嘅馬交佬就唔同啦，喺

口罩供應、阻截入澳人流方面都快香江幾拍。自從馬交喺今個月５號實施關閉賭場半個月嘅政策

以來，至噚日為止連續６日都無再有新嘅新增確診病例，而當地首位確診嘅武漢人亦都已經康復

出院。

雖然缸友都擔心暫停賭場一段時間會影響馬交佬收入，不過對比起當地全面爆發疫症，關閉

半個月嘅影響絕對唔算大。就咁睇馬交政府嘅防控措施，當地目前都喺維持喺１０宗個案，而且

當局關閉賭場已大幅降低非澳居民入境，所承受嘅風險會減輕唔少，咁樣落去盡快重啟營業在望

！依家馬交衛生局都評估緊幾時重開賭場，一旦疫情穩定及重開番，將可以重拾番盈利增長動力

。

唔少大行例如麥格理早前都發表報告，話今次疫情對業界嘅影響似乎係短暫，加上農曆年喺

淡季，實質影響其實可控，而且現價都已經反映左關閉賭場１４日嘅負面因素。

喺咁多間賭場，博客始終都係對銀娛（０００２７）有信心，因為佢係少數會向外擴張嘅賭

企，包括之前好有信心話進攻東瀛國賭業，雖然有美高梅（０２２８２）同金沙（０１９２８）

等一齊競爭，但銀娛係見前６間馬交賭場持牌者唯一有同日本企業合作嘅經驗，相信有一定勝算

；而且，銀娛規模比較大，抗跌能力都比較強。

睇埋個公仔圖，雖然銀娛初步喺５０銀水平有支持，但考慮到短期仍有疫情惡化嘅可能性，

中長線部署嘅可以等埋政府公布重啟營業嘅日子再算，憧憬疫情過後會釋放消費力。建議等股價

去返５０銀樓下，兼補返舊年１０月嘅上升裂口約４９銀再買，他屐睇返６５銀！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

