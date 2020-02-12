《傳聞共賞》卓越物業管理擬港上市，洛陽玻璃生產改造見效

《傳聞共賞》 卓越物業管理擬年內港上市，集資２３億

洛陽玻璃生產改造見效；保利協鑫計劃逐步擴大產能

普華和順力拓醫療器材；醒目資金開始分階段吸納航空股



《昔日傳聞》 富石金融超購１３０倍，擬接近下限定價

中國中藥拓生產基地；暢捷通雲業務增長勁

多間生產商未復工水泥價格續高企；游資轉炒基建股

陳茂波就抗疫基金正度蹺，向部門詢問急需用錢否

內地健康家電需求增；浪潮國際加快步伐推出雲產品

內地電訊數據用量急升；長城汽車研究拓展中東與非洲市場

匯控延行政總裁人選公布，祈耀年業績公布前難「坐正」

國藥拓專業化藥店；內地醞釀新一輪減稅降費

新世界（０００１７）放售中遠大廈商舖，意向價約９億元

基金再押注５Ｇ概念股；內地風電裝機規模續增

中石化旗下聯合石化正就數百萬桶西非原油尋求買家

社保基金入市；長飛光纖計劃拓展數據中心

福萊特擴產配合景氣回暖；阿里智能移動辦公軟件用量大增

富士康因疫情延長停產，蘋果手機供應或受影響

中化化肥或涉母企重組資產整合；捷榮拓展網上銷售

醒目資金減持金礦股；網龍教育軟件平台用戶趨增

內地要求券商暫停沽空交易

港交所擬允公司申請延發業績，或短期內公布

恆大健康拓醫展療產業；白雲山提早復產板藍根等

中國生鮮網購倍數增；內地大型商場減免租金留客

基金減持藥明生物，內地延遲開學在線教育需求上升

富石金融最快於２月初招股

京客隆拓生鮮便利店；龍源進軍中東歐；中國造船業訂單降



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

