《傳聞》普華和順（０１３５８）力拓醫療器械市場，除了力攻高端輸液器之外，據悉將有
多個產品，包括胰島素注射針，在１﹒３元的支持力不弱，昨日（１１日）微跌收１﹒３５元。
另外，中國新型肺炎新增確診個案呈現下降，加上國際油價下跌，據聞醒目資金開始分階段
撈底航空股，其中南方航空（０１０５５）昨日反彈逾３％，以４﹒５３元收市，４元相信是短
期底位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
12/02/2020 09:01
《傳聞》普華和順力拓醫療器材；醒目資金開始分階段吸納航空股
《傳聞》普華和順（０１３５８）力拓醫療器械市場，除了力攻高端輸液器之外，據悉將有
多個產品，包括胰島素注射針，在１﹒３元的支持力不弱，昨日（１１日）微跌收１﹒３５元。
另外，中國新型肺炎新增確診個案呈現下降，加上國際油價下跌，據聞醒目資金開始分階段
撈底航空股，其中南方航空（０１０５５）昨日反彈逾３％，以４﹒５３元收市，４元相信是短
期底位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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