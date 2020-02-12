《傳聞》洛陽玻璃生產改造見效；保利協鑫計劃逐步擴大產能

《傳聞》洛陽玻璃（０１１０８）昨日（１１日）急升１７％，以２﹒９３元收市，成交

１０００萬股。據悉去年洛陽玻璃將太陽能玻璃生產線改造升級，正好食正光伏行業回暖，受惠

太陽能玻璃需求與價格上升。

保利協鑫（０３８００）昨日急升逾２１％，以０﹒３９５元收市。據悉保利協鑫推出光伏

材料，即鑫單晶產品，為市場青睞，計劃逐步擴大產能，但短期升幅過大，宜待股價回落至

０﹒３７元至０﹒３８元低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

