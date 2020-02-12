《傳聞》新冠病毒疫情嚴峻，特首林鄭月娥早前宣布成立百億防疫抗疫基金，市場消息指，
港府打算加碼，但具體如何把基金用好，現時仍在度蹺中。
新一份預算案於本月２６日發表，但由於肺炎依然肆虐，外界都關注會否如期舉行，據悉預
算案將如期宣讀。
財政司司長陳茂波曾指，一旦全民派１萬元，將造成逾千億財赤，預算案要「睇餸食飯」。
陳茂波作出上述期望管理時，本港仍未出現疫情，市場傳言，港府或會重新評估是否派錢。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
12/02/2020 09:01
《傳聞》抗疫基金擬加碼，預算案或重研派錢
《傳聞》新冠病毒疫情嚴峻，特首林鄭月娥早前宣布成立百億防疫抗疫基金，市場消息指，
港府打算加碼，但具體如何把基金用好，現時仍在度蹺中。
新一份預算案於本月２６日發表，但由於肺炎依然肆虐，外界都關注會否如期舉行，據悉預
算案將如期宣讀。
財政司司長陳茂波曾指，一旦全民派１萬元，將造成逾千億財赤，預算案要「睇餸食飯」。
陳茂波作出上述期望管理時，本港仍未出現疫情，市場傳言，港府或會重新評估是否派錢。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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