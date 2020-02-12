《魚缸博客》香港電視炒高後抽水係咪有伏？博客同你解讀下！

《魚缸博客》最近「孖屐」成日講緊隻香港電視（０１１３７），正所謂「維基化解危機」

，主席又話自設廠房生產口罩，又幫大家係全球搵貨源，人民英雄咁款，連股價都破埋新高見７

﹒３銀。

之但係，昨晚公司就宣布，會折讓一成四發行９０００萬股新股抽水，金額達４﹒５億，大

家都不禁驚訝：「哇，炒高再配售，呢下財技高招啊！」首先係唔係財技就真係見仁見智，如果

隻股係伏嘅，佢發幾多新股都唔會有人買；而係而家呢個弱市底下，如果真係配售有人包晒底，

又銷情好，咁又點計呢？

股票世界，股價飆升，公司抽水，只能話係人之常情，問題係抽水之後重有無得升先係重點

。睇返公司１月份數據，其實銷情都唔錯，都係因為賣口罩賣消毒藥水啦，但唔知大家有無發現

倒，其實ＨＫＴＶ ＭＡＬＬ學晒淘寶順豐嗰套，上網訂完之後就係屋企最近嘅據點拎貨，解決

咗之前班客話送貨太慢嘅不足。

香港電視有實業，有客仔，有數返，呢一次抽水係咪就表示佢係財技股呢？博客又覺得言之

上尚早，博客反而認為佢經營個線上銷售開始有成績出現，代表係收成期開始，其實股價逐步攀

上都正路，但一棍升兩成幾就有小小過份，所以呢下抽水既可以吸下金，又可以解決股份升得過

急，正路啊。

睇返圖表，公司股價有段時期長期橫行喺３銀左右，近呢一兩個月就開始逐步上，博客認為

，考慮到公司營運數據，而家股價合理值係４銀至５銀之間，如果跌穿５銀就可以掃一轉，只要

唔失４銀都可以繼續持有，股價催化劑會係公司未來幾個月數據同埋業績。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

