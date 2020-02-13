《傳聞》原本春耕帶動尿素等化肥需求與價格上升，但據悉受累疫情，影響化肥發運，令化
肥庫存進一步增加，造成價格受壓，令化肥股如中海石油化學（０３９８３）股價反彈乏力，昨
日（１２日）升收１﹒６８元。
海螺創業（００５８６）股價昨日，以３８﹒５元收市。據悉海螺創業力拓內地固廢處理與
垃圾發電業務，項目持續上升至約百個，有助保持收入穩定增長，短期仍有上升空間，挑戰４０
元阻力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
13/02/2020 09:03
《傳聞》內地化肥庫存上升；海螺創業拓環保項目
《傳聞》原本春耕帶動尿素等化肥需求與價格上升，但據悉受累疫情，影響化肥發運，令化
肥庫存進一步增加，造成價格受壓，令化肥股如中海石油化學（０３９８３）股價反彈乏力，昨
日（１２日）升收１﹒６８元。
海螺創業（００５８６）股價昨日，以３８﹒５元收市。據悉海螺創業力拓內地固廢處理與
垃圾發電業務，項目持續上升至約百個，有助保持收入穩定增長，短期仍有上升空間，挑戰４０
元阻力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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