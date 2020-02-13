《傳聞》基金搶吸內銀股：內地代工顯示屏訂單趨增

《傳聞》中國疫情預期最快在２月底出現拐點，經濟下行風險仍然可控，據悉基金大戶為免

組合回報跑輸大市，連日搶吸內銀股如建行（００９３９），帶動股價昨日（１２日）升收

６﹒５元。

傳聞華為集團計劃發力顯示屏產品，預期帶動內地顯示屏代工生產行業的訂單趨增，華顯光

學（００３３４）將是受惠者之一，昨日急升收０﹒５５元，宜在０﹒５１至０﹒５３元收集，

止蝕位為０﹒４８元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

