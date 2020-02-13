《傳聞》Ａｉｒｂｎｂ去年錄虧損，今年上市計劃或受阻

《傳聞》市場消息指，旅行住宿平台Ａｉｒｂｎｂ去年因成本大增，首９個月轉盈為虧
，錄得３﹒２２億美元虧損，將影響Ａｉｒｂｎｂ估值；加上因新型肺炎疫情擴散，
Ａｉｒｂｎｂ早前已宣布暫停所有北京預訂至２月底，相信今年第三季上市可能性甚微，今年上
市計劃或將受阻。
Ａｉｒｂｎｂ去年曾公開表示計劃在今年上市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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