《傳聞》Ａｉｒｂｎｂ去年錄虧損，今年上市計劃或受阻

《傳聞》市場消息指，旅行住宿平台Ａｉｒｂｎｂ去年因成本大增，首９個月轉盈為虧

，錄得３﹒２２億美元虧損，將影響Ａｉｒｂｎｂ估值；加上因新型肺炎疫情擴散，

Ａｉｒｂｎｂ早前已宣布暫停所有北京預訂至２月底，相信今年第三季上市可能性甚微，今年上

市計劃或將受阻。

Ａｉｒｂｎｂ去年曾公開表示計劃在今年上市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

